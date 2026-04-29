Glück im Unglück - E-Call rettet älteres Ehepaar

Ein älteres Ehepaar aus dem Lahn-Dill Kreis kam nach ersten Erkenntnissen aufgrund gesundheitlicher Probleme des Fahrzeugführers mit seinem PKW alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in unbefestigtes Gelände. Über eine leicht abschüssige Wiese führte die Fahrt über knapp 300m weiter in ein Waldstück hinein, wo das Fahrzeug in einem Graben zum stehen kam. Aufgrund der Endposition des Fahrzeugs, war es den 85- und 86-jährigen Personen nicht möglich, aus eigener Kraft den PKW zu verlassen. Direkte Unfallzeugen, welche den Unfall beobachtet hatten, existierten nicht. Zudem wurde das Fahrzeug gänzlich von Bäumen und Gebüsch verdeckt. Letztlich durch das automatische Notrufsystem im Fahrzeug (E-Call) wurden Polizei und Rettung über den Unfall informiert, jedoch zunächst zu einer falschen GPS-Position gelotst. Lediglich durch wenige Spuren an Leitplanke und Fahrbahn wurden die Einsatzkräfte endlich auf die Fahrspuren in der Wiese aufmerksam und konnten zeitnah das Fahrzeug mit den Insassen auffinden. Beide Personen kamen mit leichten Blessuren in ein nahegelegenes Krankenhaus. Glück im Unglück, denn zur Nachtzeit hätte diese Situation womöglich eine längere, großangelegte Suche ausgelöst. Zudem stellt sich die Frage, wann Fahrzeug und Personen aufgefunden worden wären, wenn es sich um ein altes Fahrzeug gehandelt hätte. Das E-Call System existiert seit 2018 und ist von der EU für alle neuen Modelle von PKW und leichten Nutzfahrzeugen vorgeschrieben.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehr Buchholz und ein Abschleppdienst im Einsatz, es kam hierbei zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.



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