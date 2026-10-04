Glasscheibe beschädigt: Mann zieht sich Verletzungen zu

In der Nacht vom 03. auf den 04.10.2026 zerschlug ein Mann eine Fensterscheibe im Bereich der Straße Florinsmarkt mit der bloßen Hand.

Hierbei verletzt er sich derart, dass vor Ort eine größere Blutlache zurückblieb. Der Täter informierte im Anschluss eigenständig einen Rettungswagen, welcher ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus brachte. Die Blutlache musste im Nachgang von der Koblenzer Feuerwehr entfernt werden. Gegen den Täter wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erfasst.



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