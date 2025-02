Girls' Day bei der Polizei Boppard

Am Girls' Day, 03.04.2025, öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen.



Auch die Polizei in Boppard wird an diesem Tag interessierten Mädchen Einblicke in den facettenreichen Polizeiberuf anbieten.

Das wollt ihr nicht verpassen? Dann fragt eure Eltern und Schule nach den Teilnahmemöglichkeiten und sendet eine kurzes Schreiben mit eurem Namen, Adresse und telefonischer Erreichbarkeit an piboppard@polizei.rlp.de. Wir freuen uns auf Euch!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de

Telefon: 06742-8090





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell