Geschwindigkeitsmessung bei Remstecken

Am gestrigen Dienstag, den 06.01.2026, gegen 11:40 Uhr führten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Koblenz 1 Geschwindigkeitsmessungen auf der B327 in Höhe Remstecken durch.

In der 70er-Zone außerhalb geschlossener Ortschaften konnten in kurzer Zeit insgesamt 15 Autos mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Der "Tagesschnellste" wurde dabei mit 100 km/h geblitzt. Die entsprechenden Bußgeldverfahren wurden eingeleitet, weitere Kontrollmaßnahmen sind in Planung.



Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell