Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Koblenz - Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Im Rahmen der Kontrolle an der B 327 Höhe Remstecken wurden bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h 1864 Fahrzeuge registriert und dabei insgesamt 35 Verstöße festgestellt.

An der L 127 im Bereich des Klosters Arenberg durchfuhren 442 Fahrzeuge die Kontrollstelle, es wurden hier bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h in der Summe 43 Verstöße festgestellt.



