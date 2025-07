Geplante Verkehrskontrolle endet mit Verfolgungsfahrt

In Höhe der Berufsfeuerwehr sollte der Pkw-Führer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Koblenz - Lay mit hohem Tempo fort.

In Höhe einer Tankstelle erreichte er eine Geschwindigkeit von ca. 140 km/h.

Im Bereich der Kurt-Schumacher-Brücke überfuhr der Fahrer dann eine Verkehrsinsel und setzte daraufhin die Fahrt über den Fußweg in Richtung Kemperhof fort.

Kurze Zeit später konnte der Pkw dann durch hinzugezogene Polizeikräfte am Moselufer festgestellt und der Fahrer an der Weiterfahrt gehindert werden.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 26-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus wurden im Pkw diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



