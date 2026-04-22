Gemeinsame Verkehrskontrollen der Polizei Bendorf und PI Neuwied mit dem Schwerpunkt Zweiradfahrer

Hierzu wurden zwei Kontrollstellen im Bereich der B413 in Bendorf Sayn sowie der B42 in Neuwied Heddesdorf eingerichtet.

Der Schwerpunkt lag vor allem auf der Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit sowie auf technischen Veränderungen an den kontrollierten Fahrzeugen.

Bei insgesamt fünf Fahrzeugen, darunter vier Krafträdern, konnten technische Veränderungen festgestellt werden welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Insgesamt konnte eine recht Hohe Anzahl an Verstößen im Verwarn- sowie Bußgeldbereich festgestellt und geahndet werden. Aufgrund dieses Ergebnisses werden weitere Kontrollen folgen.



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Polizeiinspektion Bendorf

POK Bertram



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