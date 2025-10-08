Gemeinsame Schulwegkontrolle von Polizei und Ordnungsamt auf der Karthause

Zum baldigen Ferienbeginn zeigte sich die Situation im Vergleich zu den vorangegangen Kontrollen deutlich verbessert. Sowohl das Parkverhalten der Eltern im Bereich der Schulen als auch die allgemeine Verkehrssicherheit hat sich durch die polizeiliche Präsenz positiv entwickelt.



Während der Kontrollen wurden erneut zahlreiche Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden geführt. In zwei Fällen mussten Verstöße geahndet werden, da Fahrzeugführende ihren Führerschein nicht mitführten. Außerdem konnten durch das Ordnungsamt mehrere Parkverstöße verhindert werden.



Die gemeinsamen Kontrollen werden künftig fortgesetzt, um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg nachhaltig zu gewährleisten.



