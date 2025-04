Gemeinsame Pressemeldung des Veranstalters, der Stadt Boppard, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm

Am heutigen Sonntag, den 27.04.2025, fand in der Zeit von 10:30 bis 19:00 Uhr die jährliche Veranstaltung "Mittelrheinischer Weinfrühling" im Bopparder Hamm statt.





Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei führten zur Bewältigung der Veranstaltungslage jeweils eigene Einsätze in enger Absprache mit allen beteiligten Stellen durch.



Die Veranstaltung wurde in der Spitze von etwa 10.000 bis 12.000 Besuchern aufgesucht. Durch die Feuerwehr mussten keine Einsätze wahrgenommen werden. Der Rettungsdienste musste lediglich in geringer Anzahl Hilfeleistungen erbringen.



Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung friedlich, aufgrund des Sicherheitskonzeptes des Veranstalters und der polizeilichen Einsatztaktik konnten Verkehrsbeeinträchtigungen verhindert und Störungen der Veranstaltung auf ein Minimum reduziert werden.



Die Polizei Boppard verzeichnete zum Berichtszeitpunkt keinerlei Straftaten mit Veranstaltungsbezug.



