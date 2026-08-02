Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt beim Fest der 1000 Lichter in Andernach

Gleichgelagerte Kontrollen wurden bereits und werden auch in der Zukunft durchgeführt, um das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.
Insgesamt wurden 17 Personen kontrolliert und durchsucht.
Die Veranstaltung verlief sehr friedlich und es kam zu keinem polizeilich relevanten Sachverhalt.
Sowohl die Besucher des Events als auch die Bewohner der Stadt Andernach begrüßten die Präsenz der Polizei und des Ordnungsamtes.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632-921-0
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de
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Gleichgelagerte Kontrollen wurden bereits und werden auch in der Zukunft durchgeführt, um das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.