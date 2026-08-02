Andernach
Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt beim Fest der 1000 Lichter in Andernach

Symbolbild

dpa

Am Samstag, dem 01.08.2026, führte die Polizeiinspektion Andernach gemeinsam mit Kräften des kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Andernach anlässlich des "Fest der 1000 Lichter" Personenkontrollen auf- und vor dem Veranstaltungsgelände am Rheinufer durch.

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Gleichgelagerte Kontrollen wurden bereits und werden auch in der Zukunft durchgeführt, um das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.
Insgesamt wurden 17 Personen kontrolliert und durchsucht.
Die Veranstaltung verlief sehr friedlich und es kam zu keinem polizeilich relevanten Sachverhalt.
Sowohl die Besucher des Events als auch die Bewohner der Stadt Andernach begrüßten die Präsenz der Polizei und des Ordnungsamtes.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

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