Gemeinsame Kontrollen des Tuning-Kontrollteams der PD Koblenz und der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes der Stadt Koblenz anlässlich "Car-Friday"

Hierzu wurden Kontrollstellen in Plaidt und Koblenz eingerichtet. Auf dem Parkplatz des Globus in Koblenz konnten vom frühen bis in den späten Abend ungefähr 350 Fahrzeuge festgestellt werden. Insgesamt konnte sowohl im Großraum Koblenz, als auch im Stadtgebiet im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Tuningszene festgestellt werden. Dennoch wurden 23 Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt, da jeweils die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen war. Außerdem wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten gegen sogenannte "Poser", welche durch die Benutzung ihrer Fahrzeuge unnötigen Lärm verursachten, eingeleitet.

Auch 20 Falschparker erwartet nun ein Bußgeldverfahren, da diese im Bereich des Peter-Altmeier-Ufers die Anwohnerparkplätze sowie Busparkplätze widerrechtlich blockierten.

Im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen kam es zu zehn Fällen, in welchen Fahrverbote ausgesprochen wurden. Der Tagesschnellste wurde mit einer Geschwindigkeit von 135 km/h in einer Tempo 50-Zone gemessen.

Sowohl durch das Ordnungsamt, als auch durch die Polizei wurden zudem zahlreiche Verwarnungen im direkten Bürgerkontakt ausgesprochen.



