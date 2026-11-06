Gemeinsam für sichere Straßen und sicheres Wohnen: Polizei Simmern zieht positive Bilanz nach Sonderkontrollen

Am 05.11.2026 führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Simmern gemeinsam mit Kräften der Polizeiwache Hahn, der Polizeidirektion Koblenz, sowie der Kriminaldirektion Koblenz umfangreiche Kontrollmaßnahmen durch. Dabei kamen sowohl zivile Einsatzfahrzeuge als auch polizeiliche Streifenwagen zum Einsatz.



Im Fokus standen insbesondere die Bekämpfung von Tageswohnungseinbrüchen und Wohnungseinbruchsdiebstählen sowie die Überwachung der sogenannten Raser-, Poser- und Tunerszene.



Ziel der Maßnahmen war es, durch eine sichtbare und zugleich gezielte polizeiliche Präsenz Straftaten bereits im Vorfeld zu verhindern, verdächtige Personen und Fahrzeuge frühzeitig zu erkennen sowie Verkehrsverstöße konsequent zu verfolgen. Gleichzeitig sollte das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter gestärkt werden.



Der verantwortliche Polizeiführer, Polizeirat Dennis Litz, Leiter der Polizeiinspektion Simmern, unterstrich die Bedeutung der Kontrollen:

"Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie der Schutz ihres Eigentums haben für uns einen hohen Stellenwert. Mit solchen gezielten Maßnahmen setzen wir ein klares Zeichen: Wir sind präsent, erkennen Gefahren frühzeitig und schreiten konsequent ein. Unser Ziel ist es, Straftaten zu verhindern, Verstöße aufzudecken und das Sicherheitsgefühl der Menschen in unserer Region nachhaltig zu stärken."



Zahlreiche Kontrollen und polizeiliche Feststellungen



"Dank des hohen Engagements der eingesetzten Polizeikräfte konnten wir im Verlauf des Einsatzes insgesamt 78 Fahrzeuge und 101 Personen kontrollieren. Die jeweiligen Sachverhalte werden nun durch die zuständigen Dienststellen weiterbearbeitet." resümiert Polizeihauptkommissar Nils Bruns, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Simmern.



Dabei wurden eine Vielzahl unterschiedlicher straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlich relevanter Sachverhalte festgestellt.

Hierzu zählten unter anderem:



- verkehrsrechtliche Verstöße, welche in 9 Fällen zur Einleitung

von Ordnungswidrigkeitenverfahren führten, - 3 festgestellte

Straftaten, davon eine wegen Trunkenheit im Verkehr, - weitere

polizeilich relevante Feststellungen, insbesondere zwei zur Fahndung

ausgeschriebene Fahrzeuge, zwei Verstöße im Zusammenhang mit

technischen Veränderungen an Fahrzeugen, welche zu dem Erlöschen der

Betriebserlaubnis geführt haben sowie zwei Sicherstellungen. In vier

Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.



Der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Simmern und Einsatzabschnittsführer des Sondereinsatzes, Polizeihauptkommissar Sascha Heims, betonte die Bedeutung eines konsequenten, aber stets verhältnismäßigen Einschreitens:



"Wir stehen für die Sicherheit und die Rechte aller Bürgerinnen und Bürger ein. Wer durch sein Verhalten andere gefährdet oder geltende Vorschriften missachtet, muss mit polizeilichen Maßnahmen rechnen. Dabei handeln wir konsequent, rechtsstaatlich und mit der gebotenen Verhältnismäßigkeit."



Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe



Die Sonderkontrollen sind Bestandteil der fortlaufenden Maßnahmen der Polizeiinspektion Simmern zur Bekämpfung von Eigentumsdelikten und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Gerade mit Blick auf die dunkle Jahreszeit kommt der frühzeitigen Erkennung verdächtiger Personen und Fahrzeuge sowie einer erhöhten polizeilichen Präsenz besondere Bedeutung zu.



Die Polizeiinspektion Simmern wird deshalb auch künftig gemeinsam mit ihren Partnerdienststellen gezielte Kontroll- und Präsenzmaßnahmen durchführen. Dabei setzt sie sowohl auf die konsequente polizeiliche Arbeit als auch auf die Unterstützung der Bevölkerung.



Die Polizei bittet weiterhin darum, verdächtige Beobachtungen im Wohnumfeld zeitnah zu melden. Bei akuten Verdachtsfällen oder wenn eine Straftat unmittelbar begangen wird, ist der Polizeinotruf 110 zu wählen.



Die Botschaft ist klar: Die Polizei bleibt präsent, aufmerksam und konsequent - für sichere Straßen, geschützte Wohnungen und ein gutes Sicherheitsgefühl in unserer Region.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern



Bingener Straße 14

55496 Simmern

Tel.: 06761 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell