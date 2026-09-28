Gemeinsam für einen sicheren Michelsmarkt - Polizei und Vollzugsdienst auf Streife

Mit gemeinsamen Fußstreifen zeigen die Einsatzkräfte Präsenz und stehen Besucherinnen und Besuchern zugleich als direkte Ansprechpartner zur Verfügung.



Gerade bei einer gut besuchten Veranstaltung wie dem Michelsmarkt ist eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Sicherheitsbehörden von besonderer Bedeutung. Durch die gemeinsamen Streifen können Auffälligkeiten frühzeitig erkannt, gegenseitige Zuständigkeiten unmittelbar abgestimmt und bei Bedarf schnell reagiert werden.



Dabei steht nicht allein die Kontrolle im Mittelpunkt. Die sichtbare Präsenz soll vor allem dazu beitragen, dass sich die Menschen auf dem Michelsmarkt sicher fühlen und ihren Besuch unbeschwert genießen können. Gleichzeitig machen Polizei und Vollzugsdienst deutlich, dass Regelverstöße konsequent angesprochen und erforderlichenfalls verfolgt werden.



"Sicherheit entsteht nicht nur durch Kontrollen, sondern vor allem durch Präsenz, Ansprechbarkeit und eine gute Zusammenarbeit. Wenn Polizei und Vollzugsdienst gemeinsam unterwegs sind, bündeln wir unsere Möglichkeiten und sind dort, wo die Menschen uns brauchen - mitten im Geschehen", so POR Martin Hoch, Leiter der Polizeiinspektion Andernach.



Die gemeinsamen Streifen sind zugleich Ausdruck der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Andernach und der Kommune. Beide Seiten verfolgen ein gemeinsames Ziel: einen friedlichen und sicheren Michelsmarkt für Besucher, Anwohner und Gewerbetreibende.



Die Botschaft ist dabei klar: Gemeinsam präsent. Gemeinsam ansprechbar. Gemeinsam für einen sicheren Michelsmarkt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921 0

Dienststellenleitung, POR Hoch





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