Geldbörse aus unverschlossenem Pkw entwendet

Nach dem Einkauf stellte sie ihre Handtasche zwischen 16:30 Uhr - 16:35 Uhr, im Kofferraum ihres roten Pkw Renault ab und brachte den Einkaufswagen zurück. Während dieser Abwesenheit, wurde aus dem nicht verschlossen Kofferraum, durch den bisher unbekannten Täter, die Geldbörse, samt Inhalt, aus der Handtasche, entwendet.

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Telefon: 02622/94020

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