Bendorf
Geldbörse aus unverschlossenem Pkw entwendet
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Eine 81-jährige Geschädigte war am Mittwochnachmittag, 28.10.2026, in einem Einkaufszentrum in der Hauptstraße, einkaufen.

Nach dem Einkauf stellte sie ihre Handtasche zwischen 16:30 Uhr - 16:35 Uhr, im Kofferraum ihres roten Pkw Renault ab und brachte den Einkaufswagen zurück. Während dieser Abwesenheit, wurde aus dem nicht verschlossen Kofferraum, durch den bisher unbekannten Täter, die Geldbörse, samt Inhalt, aus der Handtasche, entwendet.
Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622/94020
pibendorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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