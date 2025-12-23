Geisterfahrer auf der Südbrücke

Es kam auch zu mindestens einem Beinahezusammenstoß, der aber durch gutes Reagieren anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden konnte.

Der Geisterfahrer wendete anschließend auf der Südbrücke, um dann in Richtung Bad Ems auf der B42 weiterzufahren.

Der PKW konnte später angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass die 74-jährige Fahrzeugführerin nicht mehr in der Lage war, den PKW sicher zu führen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Sollte es weitere Zeugen der Geisterfahrt geben, werden diese gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell