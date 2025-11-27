Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr Koblenz im Bereich August-Horch-Straße

Der Austritt ist lokal begrenzt, dennoch wurden die Anwohner
vorsorglich gebeten, in einem Radius von einem Kilometer um das
Objekt, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimageräte
abzuschalten.
Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind weiterhin im
Industriegebiet Kesselheim im Einsatz. Vor Ort befinden sich alle
drei Wachen der Berufsfeuerwehr, sowie mehrere Einheiten der
Freiwilligen Feuerwehr mit den Facheinheiten Gefahrstoffmessung und
Dekontamination.
Zum derzeitigen Stand ist von 10 verletzten Personen auszugehen, eine
davon wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwischenzeitlich
durchgeführte Gefahrstoffmessungen rund um den Industriebetrieb
ergaben keine Auffälligkeiten. Auf Grund dieser Messung wurde der
Bereich der Bevölkerungswarnung auf das Werkgelände reduziert.
Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.
Die Polizei Koblenz flankiert den Einsatz durch
Verkehrslenkungsmaßnahmen.
