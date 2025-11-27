Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr Koblenz im Bereich August-Horch-Straße



Der Austritt ist lokal begrenzt, dennoch wurden die Anwohner

vorsorglich gebeten, in einem Radius von einem Kilometer um das

Objekt, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimageräte

abzuschalten.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind weiterhin im

Industriegebiet Kesselheim im Einsatz. Vor Ort befinden sich alle

drei Wachen der Berufsfeuerwehr, sowie mehrere Einheiten der

Freiwilligen Feuerwehr mit den Facheinheiten Gefahrstoffmessung und

Dekontamination.

Zum derzeitigen Stand ist von 10 verletzten Personen auszugehen, eine

davon wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwischenzeitlich

durchgeführte Gefahrstoffmessungen rund um den Industriebetrieb

ergaben keine Auffälligkeiten. Auf Grund dieser Messung wurde der

Bereich der Bevölkerungswarnung auf das Werkgelände reduziert.

Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Polizei Koblenz flankiert den Einsatz durch

Verkehrslenkungsmaßnahmen.



