Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Glasflaschen zielgerichtet auf die Straße, wodurch etliche Glasscherben die Straße bedeckten und eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer entstand.
Wer kann Hinweise zur Tat oder zur Identität der Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261 103-54250 entgegen.
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Polizeiinspektion Koblenz 2
Telefon: 0261-103-54250
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Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Rübenach
Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Glasflaschen zielgerichtet auf die Straße, wodurch etliche Glasscherben die Straße bedeckten und eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer entstand.