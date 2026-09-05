Gefährliche Körperverletzung nach vorangegangenen Verkehrsvertößen - Zeugen gesucht

Bereits in Höhe der Südbrücke kam es zu diversem verkehrsrechtlichen Fehlverhalten eines Pkw-Fahrers zum Nachteil der Motorradfahrerin. Letztlich folgte in der Ortslage Waldesch nach vorangegangenem Streitgespräch ein körperlicher Angriff durch den bislang unbekannten Beschuldigten, durch welchen die Geschädigte nicht unerheblich verletzt wurde.



Bei dem Pkw des unbekannten Fahrzeugführers handelte es sich vermutlich um einen orange-/kupferfarbenen Dacia Sandero oder Dacia Duster, welcher von einem Mann geführt wurde.



Zeugen, die Beobachtungen zu den gefährlichen Situationen auf der Hunsrückhöhenstraße, Hinweise zum Fahrzeug, insbesondere Kennzeichen, oder zum Fahrzeugführer sowie zu dem späteren körperlichen Angriff gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2, z.H. POK'in Jaber, zu melden.



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Polizeidirektion Koblenz

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