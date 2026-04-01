Gefährliche Körperverletzung in der Fußgängerzone

Hierbei sei ein Schlagstock eingesetzt worden. Der 16-jährige Geschädigte wurde nur leicht verletzt, der ebenfalls jugendliche Täter konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 19 Jahre alt, rote Haare, soll zur Tatzeit eine blaue Jeans, und eine rote Weste getragen haben.



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