Koblenz
Gefährliche Körperverletzung in der Fußgängerzone
Symbolbild
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dpa

Am 31.03.2026, gegen 21:00 Uhr wurde eine aktuelle körperliche Auseinandersetzung in der Löhrstraße (Fußgängerzone) zwischen zwei Personen gemeldet.

Hierbei sei ein Schlagstock eingesetzt worden. Der 16-jährige Geschädigte wurde nur leicht verletzt, der ebenfalls jugendliche Täter konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 19 Jahre alt, rote Haare, soll zur Tatzeit eine blaue Jeans, und eine rote Weste getragen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261-92156300 oder per E-Mail unter pikoblenz1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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