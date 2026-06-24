Gefährliche Körperverletzung durch Reizgas

Am Mittwoch, den 24.06.2026, wurde die Polizeiinspektion Koblenz 1 gegen 15:50 Uhr durch den Rewe Markt in der Potsdamer Straße in Koblenz, darüber informiert, dass in einem Treppenaufgang Reizgas versprüht worden sei.



Die Polizeibeamten konnten den Verdacht vor Ort bestätigen. Die betroffenen Personen klagten über gereizte Augen und Schleimhäute.

Der Treppenaufgang befindet sich neben dem Eingang zum Getränkemarkt und führt unmittelbar in den Verkaufsraum des Rewe Marktes.



Bislang konnte kein Verursacher festgestellt werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Es wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 (0261 92156300) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

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