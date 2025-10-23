Gefährliche Hundeköder in Bendorf/Stromberg ausgelegt





Es wurden unter anderem ein rohes Stück Fleisch mit Glasscherben sowie Leberwurst mit Schokolade und Glasscherben auf dem Privatgrundstück einer Hundehalterin festgestellt, welche wahrscheinlich gezielt dort abgelegt wurden.



Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



