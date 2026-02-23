Gefährdung im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht



Zeugenangaben zufolge befuhr ein schwarzer Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Langfuhr in Weißenthurm in Richtung Becherstraße.

Nachdem eine Fußgängerin den PKW-Fahrer auf dessen Fahrverhalten aufmerksam machte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug, so dass die Fußgängerin sich durch einen Sprung zur Seite retten musste.

Anschließend fuhr der Fahrer in die Becherstraße und touchierte dort mehrere geparkte Fahrzeuge sowie eine weitere Fußgängerin.

Letztlich entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Urmitz. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Fußgängerin wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt, an den geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die durch das Fahrverhalten gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter der Rufnummer 02632- 921-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell