Gebäudesanierung bei der Polizeiinspektion Diez - vorübergehender Umzug in Vorbereitung



Aus diesem Grund hat sich der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) in Abstimmung mit der Polizei für ein modulares Raumsystem entschieden. Dieses befindet sich bereits an der dafür vorgesehenen Stelle im Bereich "Schloss Oranienstein" in der Sophie-Hedwig-Straße in Diez und bietet die logistischen Voraussetzungen, den Wach- und Dienstbetrieb vorübergehend und ohne Einschränkungen zu ermöglichen.

Entsprechende Beschilderungen für die Bürgerinnen und Bürger werden errichtet, der offizielle Umzug ist für Anfang Dezember geplant, hierzu wird gesondert nachberichtet.



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