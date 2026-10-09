Koblenz
Gebäudesanierung bei der Polizeiinspektion Diez - vorübergehender Umzug in Vorbereitung
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Die bereits seit geraumer Zeit geplanten und voraussichtlich zeitintensiven Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen im Dienstgebäude der Polizeiinspektion Diez in der Goethestraße machen einen temporären Umzug der Bediensteten erforderlich.

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Aus diesem Grund hat sich der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) in Abstimmung mit der Polizei für ein modulares Raumsystem entschieden. Dieses befindet sich bereits an der dafür vorgesehenen Stelle im Bereich "Schloss Oranienstein" in der Sophie-Hedwig-Straße in Diez und bietet die logistischen Voraussetzungen, den Wach- und Dienstbetrieb vorübergehend und ohne Einschränkungen zu ermöglichen.
Entsprechende Beschilderungen für die Bürgerinnen und Bürger werden errichtet, der offizielle Umzug ist für Anfang Dezember geplant, hierzu wird gesondert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0261-103-50021
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