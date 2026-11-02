Gebäudebrand im Ortskern

St. Goar (ots) - Am heutigen Morgen, dem 02.11.2026 gegen 04:00 Uhr, kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Gebäudebrand in der Straße "Kirchplatz" im Ortskern von St. Goar. Alle Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus retten und befinden sich nach aktuellem Stand nur leichtverletzt (Rauchgasintoxikation) in Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort.

St.Goar (ots) -



Am heutigen Morgen, dem 02.11.2026 gegen 04:00 Uhr, kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Gebäudebrand in der Straße "Kirchplatz" im Ortskern von St. Goar.



Alle Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus retten und befinden sich nach aktuellem Stand nur leichtverletzt (Rauchgasintoxikation) in Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort.



Der Brand konnte durch die Feuerwehr eingedämmt und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden.



Die Maßnahmen vor Ort dauern zur Zeit noch an.



Es wird nachberichtet.



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