Gasaustritt in Gondershausen



Es befinden sich aktuell Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Bewohner der Rhein-Mosel-Straße zwischen dem Gerätehaus der Feuerwehr Gondershausen und der Ortsausfahrt in Richtung Mermuth werden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen.

Im Gerätehaus der Feuerwehr wird eine Anlaufstelle für die betroffenen Anwohner eingerichtet.



Bitte meiden Sie den Bereich weiträumig und folgen Sie den Anweisungen der Kräfte der Feuerwehr und der Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742/809-0

piboppard@polizei.rlp.de





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