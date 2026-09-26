Gasaustritt im Mehrfamilienhaus in Lahnstein



Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude evakuiert und die insgesamt 19 Personen, die sich darin befanden, wurden den RTW-Besatzungen zugeführt. Eine 32-jährige Anwohnerin wurde leicht verletzt durch das einatmen des Gases, die weiteren Personen blieben alle unverletzt und wurden vor Ort entlassen.

Die Gasversorgung für das Wohnhaus wurde Seitens des Netzbetreibers abgestellt. Das Wohnhaus konnte nach der Überprüfung durch die Feuerwehr und den Netzbetreiber wieder bewohnt werden.

Weitere Abklärungen werden ab Montag, den 28.09.2026, seitens des Netzbetreibers erfolgen.



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