Lahnstein
Gasaustritt im Mehrfamilienhaus in Lahnstein
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 26.09.2026 gegen 19:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Montabaur bekannt, dass die Feuerwehr Lahnstein zu einem gemeldeten Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus ausrückte.

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Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude evakuiert und die insgesamt 19 Personen, die sich darin befanden, wurden den RTW-Besatzungen zugeführt. Eine 32-jährige Anwohnerin wurde leicht verletzt durch das einatmen des Gases, die weiteren Personen blieben alle unverletzt und wurden vor Ort entlassen.
Die Gasversorgung für das Wohnhaus wurde Seitens des Netzbetreibers abgestellt. Das Wohnhaus konnte nach der Überprüfung durch die Feuerwehr und den Netzbetreiber wieder bewohnt werden.
Weitere Abklärungen werden ab Montag, den 28.09.2026, seitens des Netzbetreibers erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
PHK´in Arens

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: PILahnstein@polizei.rlp.de

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