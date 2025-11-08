Der Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden. Im Anhang befindet sich ein Bild des Fahrrades. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein
Telefon: 02621 9130
E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Fund von Canyon-Mountainbike – Eigentümersuche
Der Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden. Im Anhang befindet sich ein Bild des Fahrrades. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.