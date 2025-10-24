Führungswechsel in der Leitung der Abteilung Polizeiverwaltung im Polizeipräsidium Koblenz

Ihr Amtsvorgänger Herr Leitender Kriminaldirektor
Peter Wilkesmann, der die Polizeiverwaltung seit 2017 führte, wurde
gleichzeitig in den Ruhestand verabschiedet.
Unter den rund 120 Gästen befanden sich Angehörige der Protagonisten
sowie Vertreter aus der Kommunalpolitik, Justiz, Staatsanwaltschaft,
des Innenministeriums und Mitglieder der Blaulichtfamilie.
Regierungsdirektorin Monika Schewell wurde nach ihrem zweiten
Staatsexamen 2013 Dozentin an Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung. Nach zwei Jahren wechselte sie als Sachbearbeiterin ins
Rechtsreferat, welches sie später leitete. Von 2015 bis 2023 übernahm
sie schließlich die Leitung der Abteilung Verwaltung der Hochschule.
Es folgte der Wechsel ins Innenministerium als Referentin des
Referates 342, dem Personalreferat der Polizei
