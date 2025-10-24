Führungswechsel in der Leitung der Abteilung Polizeiverwaltung im Polizeipräsidium Koblenz

Ihr Amtsvorgänger Herr Leitender Kriminaldirektor

Peter Wilkesmann, der die Polizeiverwaltung seit 2017 führte, wurde

gleichzeitig in den Ruhestand verabschiedet.



Unter den rund 120 Gästen befanden sich Angehörige der Protagonisten

sowie Vertreter aus der Kommunalpolitik, Justiz, Staatsanwaltschaft,

des Innenministeriums und Mitglieder der Blaulichtfamilie.



Regierungsdirektorin Monika Schewell wurde nach ihrem zweiten

Staatsexamen 2013 Dozentin an Fachhochschule für öffentliche

Verwaltung. Nach zwei Jahren wechselte sie als Sachbearbeiterin ins

Rechtsreferat, welches sie später leitete. Von 2015 bis 2023 übernahm

sie schließlich die Leitung der Abteilung Verwaltung der Hochschule.

Es folgte der Wechsel ins Innenministerium als Referentin des

Referates 342, dem Personalreferat der Polizei



