Koblenz
Frühlingskonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz am Sonntag, 3. Mai 2026
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Sonntag, den 3. Mai 2026, findet um 17.00 Uhr in der St. Josef Kirche Koblenz (St. Josef-Platz 2) das Frühlingskonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz statt, zu dem das Polizeipräsidium Koblenz, das Landespolizeiorchester und die Polizeiseelsorge herzlich einladen.

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Koblenz (ots) –

Am Sonntag, den 3. Mai 2026, findet um 17.00 Uhr in der St. Josef Kirche Koblenz (St.-Josef-Platz 2) das Frühlingskonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz statt, zu dem das Polizeipräsidium Koblenz, das Landespolizeiorchester und die Polizeiseelsorge herzlich einladen.

In einer einzigartigen Atmosphäre in der Kirche St. Josef ertönen frühlingshafte Klänge, u.a. von Richard Strauss, John Lennon und Frank Ticheli.

Der Eintritt ist frei. Der Erlös von Spenden kommt der VOR-Tour der Hoffnung zu Gute. Alle Verantwortlichen freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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