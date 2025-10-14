Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte einer der Verkehrsunfallbeteiligten aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Verkehrsteilnehmer.
Infolgedessen mussten beide Verunfallten durch die Freiwillige Feuerwehr mittels schweren technischen Gerätes aus ihren Fahrzeugen befreit werden.
Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Die Bundesstraße 327 war für circa drei Stunden vollgesperrt.
Frontalzusammenstoß im Begegnungsverkehr