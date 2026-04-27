Frontalzusammenstoß im Begegnungsverkehr - Eine Person leicht verletzt

Zwei PKW kollidierten frontal miteinander, wobei eine Person leicht verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Fahrer die B413 in Richtung Isenburg. In einer Linkskurve geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 32-Jährigen zusammen.



Durch die Kollision wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



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