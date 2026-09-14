Friedliche Plaidter Kirmes - Polizeipräsenz trägt zu sicherem Verlauf bei

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten das Wochenende, um gemeinsam zu feiern. Die Polizei war zusammen mit dem kommunalen Vollzugsdienst sichtbar vor Ort und stand den Besuchern als Ansprechpartner zur Verfügung.



Ein Schwerpunkt der gemeinsamen Präsenz lag auf der Gewährleistung der Sicherheit rund um die Veranstaltung. Die durchgeführten Kontrollen verliefen insgesamt unauffällig. Insgesamt wurden sechs Platzverweise für aggressive Personen erteilt. Da eine Person trotz Platzverweis das Kirmesgelände erneut betreten wollte, erfolgte die Ingewahrsamnahme bis zum nächsten Morgen.



In drei Fällen der Personenkontrollen wurden mitgeführte Messer sichergestellt. Hierbei zeigte sich der vorbeugende Charakter der Kontrollen: Bei öffentlichen Veranstaltungen gelten besondere gesetzliche Regelungen für das Mitführen von Messern. Durch frühzeitige Kontrollen wurden entsprechende Gegenstände aus dem Veranstaltungsgeschehen herausgehalten und damit mögliche Risiken von vornherein reduziert. In einem weiteren Fall wollten die Beamten einer Person in hilfloser Lage helfen, wobei aus einer Gruppe Unbeteiligter eine Glasflasche in Richtung der Einsatzkräfte geworfen wurde. Verletzt wurde niemand.



Insgesamt kam es an dem Kirmeswochenende zu keinen Körperverletzungsdelikten.



Das Fazit fällt entsprechend positiv aus: Die sichtbare Präsenz von Polizei und Vollzugsdienst diente dazu, Straftaten möglichst zu verhindern, frühzeitig ansprechbar sein und allen friedlich Feiernden einen unbeschwerten Kirmesbesuch zu ermöglichen.



"Kirmes soll vor allem eines sein: gemeinsam feiern und eine gute Zeit haben. Unsere Aufgabe ist es, im Hintergrund für die nötige Sicherheit zu sorgen und da zu sein, wenn wir gebraucht werden. Der Umstand, dass die Plaidter Kirmes so friedlich verlaufen ist, stellt deshalb für uns die schönste Bilanz dar.", so Polizeioberrat Martin Hoch, Leiter der Polizeiinspektion Andernach.



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Polizeiinspektion Andernach

POR Hoch, Leiter

Telefon: 02632-921 0





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