Folgemeldung zu: Öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall in der Innenstadt Koblenz - PKW kommt von der Fahrbahn und kollidiert mit Stromkasten - Verkehrsbeeinträchtigungen



Dadurch kommt es aktuell in den Stadtteilen Koblenz Altstadt, Koblenz Rauental und Koblenz Moselweiß zu Ausfällen der Notrufleitungen 110 und 112 über Festnetz. Die Notrufe über Handy funktionieren weiterhin.

Bitte stimmen Sie sich mit ihren Nachbarn / Mitbewohnern ab und teilen Sie die Informationen. Aktuell wird an der Fehlerbehebung gearbeitet. Nach derzeitigen Stand muss jedoch davon ausgegangen werden, dass eine Störungsbeseitigung dieses Wochenende nicht mehr umgesetzt werden kann.



In Notfällen kann die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0261 92156 300 und die Leitstelle der Feuerwehr unter der Nummer 19222 erreicht werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Debus, PHK

Telefon: 0261-92156-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





