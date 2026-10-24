Folgemeldung: Verkehrsunfall auf der B256 in Kruft





Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Verkehrsteilnehmer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Bundesstraße.



Die Unfallverursacherin aus dem Raum Euskirchen beabsichtigte von Plaidt kommend nach links in die Ortslage Kruft/ Nickenicher Straße einzufahren. Hierbei übersah sie das aus Fahrtrichtung Mendig kommende Fahrzeug.



Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam.



Alle Unfallbeteiligten wurden im Rahmen des Verkehrsunfalls leicht verletzt. Die geschädigte Unfallpartei, sowie ihre bei dem Unfall anwesenden Kinder, wurden zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



An den beteiligten Fahrzeugen dürfte Totalschaden entstanden sein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B256 war an genannter Stelle zum Zwecke der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge für etwa 90 Minuten voll gesperrt.



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