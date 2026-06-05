Folgemeldung: Verkehrsunfall auf der B256 bei Kruft





Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Verkehrsteilnehmer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die B256. In Höhe der Anschlussstelle der A61 Kruft kam ein Kleintransporter aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei war die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Kruft im Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 17:15 Uhr gesperrt werden.



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