Folgemeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 61 bei Laudert - Aufhebung Vollsperrung der A 61 FR Norden (Koblenz)

Seither ist wieder eine Fahrspur in Fahrtrichtung Norden (Koblenz) freigegeben. Mit der Aufhebung der restlichen Teilsperrung (aufgrund von Fahrbahn-Reinigungsarbeiten) wird mit Einsätzen des des Berufsverkehrs gerechnet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten zur Unfallzeit ein Sattelzug, ein Transporter, ein PKW und ein weiterer Sattelzug die rechte Fahrspur der A 61 in Richtung Norden (Koblenz) befahren.

Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der PKW auf den Transporter auf und schob diesen auf Auflieger des vorausfahrenden Sattelzuges.

Im Anschluss fuhr der am Schluss der Kolonne folgende Sattelzug auf die drei verunfallten Fahrzeuge auf.

Hierdurch wurden fünf Personen verletzt, davon drei schwer-, und zwei leichtverletzt. Glücklicherweise schwebt aktuell keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Der Sachschaden dürfte sich im oberen fünfstelligen Bereich bewegen.



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