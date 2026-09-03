Eine Umleitung wird durch die Ortslage Boppard-Bad Salzig eingerichtet.
Wie lange die Löscharbeiten und die Sperrung der B 9 noch andauern werden kann derzeit nicht eingeschätzt werden.
Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Telefon: 06742/809-0
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(Folgemeldung) Brand eines Einfamilienhauses in Boppard-Bad Salzig
Eine Umleitung wird durch die Ortslage Boppard-Bad Salzig eingerichtet.