Boppard-Bad Salzig
(Folgemeldung) Brand eines Einfamilienhauses in Boppard-Bad Salzig
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Die Löscharbeiten anlässlich des Brandes eines Einfamilienhauses in Boppard-Bad Salzig dauern noch an. Zur Positionierung der Fahrzeuge der Feuerwehr musste die B 9 voll gesperrt werden.

Eine Umleitung wird durch die Ortslage Boppard-Bad Salzig eingerichtet.

Wie lange die Löscharbeiten und die Sperrung der B 9 noch andauern werden kann derzeit nicht eingeschätzt werden.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742/809-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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