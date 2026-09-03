(Folgemeldung) Brand eines Einfamilienhauses in Boppard-Bad Salzig

Die Löscharbeiten anlässlich des Brandes eines Einfamilienhauses in Boppard-Bad Salzig dauern noch an. Zur Positionierung der Fahrzeuge der Feuerwehr musste die B 9 voll gesperrt werden.

Eine Umleitung wird durch die Ortslage Boppard-Bad Salzig eingerichtet.



Wie lange die Löscharbeiten und die Sperrung der B 9 noch andauern werden kann derzeit nicht eingeschätzt werden.



Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742/809-0





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