Flüchtender Fahrzeugführer nach Verkehrsgefährdung gestellt





Nach einem Wendemanöver der Polizeibeamten, mussten sie jedoch feststellen, dass sich der PKW mit überhöhter Geschwindigkeit entfernte und augenscheinlich einer Kontrolle zu entziehen versuchte. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn hielt der 27-jährige Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug nicht an.



Hierbei überfuhr er mehrere Parkplätze im Stadtgebiet. Auf einem Parkplatz in der Koblenzer Straße wurde ein unbesetztes Fahrzeug beschädigt, da der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Danach setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt kurz fort, bis er durch die eingesetzten Kräfte gestoppt werden konnte. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



Durch die Verfolgungsfahrt wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet oder verletzt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



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