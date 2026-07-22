Flucht vor Polizeikontrolle endet nach Verkehrsunfall und Festnahme



Im Verlauf der Flucht befuhr das Fahrzeug die Emil-Schüller-Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der eingesetzte Streifenwagen konnte nicht aufschließen.



Im Kreuzungsbereich Emil-Schüller-Straße / Roonstraße fuhr der Fahrer ohne erkennbare Bremsung in die Kreuzung ein. Zeitgleich befuhr eine Gruppe aus drei vorfahrtsberechtigten Motorradfahrern den Kreuzungsbereich. Es kam zur Kollision mit dem mittleren Motorrad der Gruppe. Die Fahrerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt nach derzeitigem Stand glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Eine Kollision mit den beiden weiteren Motorrädern konnte durch Brems- beziehungsweise Ausweichmanöver verhindert werden.



Der Fahrzeugführer setzte seine Flucht anschließend in Richtung Innenstadt fort.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug im Parkhaus des Einkaufszentrums Forum festgestellt. Der Fahrer befand sich nicht mehr im Fahrzeug; zudem waren zwischenzeitlich andere Kennzeichen am Fahrzeug angebracht worden.



Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen wenig später im Bereich des Zentralplatzes feststellen. Als die Einsatzkräfte ihn kontrollieren wollten, versuchte er erneut zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt.



Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen einer Vielzahl von Straftaten ermittelt und er wurde vorläufig festgenommen; die weiteren strafprozessualen Maßnahmen werden im Laufe des Donnerstags geprüft.



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