"Filmriss durch Trickbetrug - nicht mit mir!" - Film- und Informationstag in Hachenburg

Die bereits seit Jahren, von verschiedenen Institutionen durchgeführten Kinotage, verfolgen die Idee, wichtige und ernste Themen in die Öffentlichkeit zu bringen und in einem angenehmen lockeren Umfeld dazu zu informieren und durch einen Film "erlebbar" zu machen.



Auch dieses Jahr wird die bislang so erfolgreiche Idee wieder aufgegriffen und dieses Mal erwartet die Besucherinnen und Besucher ein ganz besonderes Programm. Um 14:00 Uhr wird die Veranstaltung durch die Initiatoren eröffnet. Vor dem Kinofilm können Sie sich von ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberatern für Seniorinnen und Senioren sowie von vielen weiteren Ausstellern beraten lassen und wertvolle Hinweise und Tipps erhalten, wie Sie sich effektiv vor solchen Betrugsmaschen schützen können. Vor der Filmvorführung um 15:00 Uhr klären Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Koblenz zudem über die Gefahren von Telefonbetrug und den sogenannten "Enkeltrick", auf. Die Kombination aus unterhaltsamem Kinoerlebnis und informativer Präventionsarbeit wird diesen Nachmittag zu einem besonderen Erlebnis machen.



Für einen ermäßigten Eintritt von 6,50 Euro (im Preis inbegriffen sind ein 0,4 Softgetränk und ein kleines Popcorn) wird eine charmante Action-Drama-Komödie von Josh Margolin "Thelma - Rache war nie süßer (Originaltitel: Thelma)" gezeigt. Der Film erzählt die Geschichte einer temperamentvollen 93-jährigen Frau, die Opfer eines Telefonbetrügers wird. Doch statt sich mit ihrem Verlust abzufinden, nimmt sie ihr Schicksal selbst in die Hand und begibt sich auf eine abenteuerliche Jagd, um sich zurückzuholen, was ihr gehört. Mit einer Mischung aus Spionagetechniken und unerschütterlichem Mut beweist Thelma, dass man das Alter nicht unterschätzen sollte. Gepaart mit viel Humor und Herzlichkeit werden die Themen des "Enkeltrick und Schockanruf" aufgegriffen, verarbeitet und sensibilisieren das Bewusstsein für die Betrugsmaschen.



Informieren Sie sich bei:



Polizei Rheinland-Pfalz: Bezirksdienst der Polizeiinspektion Hachenburg und Vertreter der Zentralen Prävention, Sachbereich 15 / Seniorensicherheit



Kreisverwaltung Altenkirchen (Seniorenbüro)



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises (Seniorenleitstelle)



Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren der Kreisverwaltungen Altenkirchen und des Westerwaldkreises



Notfallseelsorge Westerwald



Westerwälder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe - WeKISS



Weißer Ring e.V. - Außenstelle Westerwaldkreis



Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn; Quartiersmanagement Hachenburg



Im Anschluss an die Filmvorführung haben die Besucher die Möglichkeit mit den oben genannten Veranstaltern in Kontakt zu treten und sich individuell beraten zu lassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell