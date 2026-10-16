Festnahmen nach Verfolgungsfahrt im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler

Hierauf flüchtete das Fahrzeug mit teils 200 km/h über die Autobahn und Bundesstraßen bis in den Ortsteil Heppingen.



Hier konnte das verlassene Fahrzeug aufgefunden werden. Die vier Insassen waren zu diesem Zeitpunkt bereits fußläufig flüchtig. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Suchhund zum Einsatz kamen konnten drei jugendliche Tatverdächtige festgenommen werden. Ein vierter Tatverdächtiger ist weiterhin flüchtig. Zwei der Flüchtigen verletzten sich bei der Flucht leicht und wurden nach der Festnahme medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.



Im weiteren Ermittlungsverlauf stellte sich heraus, dass das genutzte Fahrzeug im polizeilichen Fahndungssystem als gestohlen vorlag sowie auch die beiden am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde entsprechend sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.



Weitere Ermittlungen zum geschilderten Sachverhalt werden durch die zuständigen Polizeidienststellen übernommen.



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