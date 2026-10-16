Koblenz
Festnahmen nach Verfolgungsfahrt im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler
Symbolbild

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dpa

Am Abend des 15. Oktober 2026, gegen 23:30 Uhr kam es im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Audi A3. Das mit vier Personen besetzte Fahrzeug sollte durch eine Zivil-Streife der Polizeiautobahnstation Mendig kontrolliert werden.

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Hierauf flüchtete das Fahrzeug mit teils 200 km/h über die Autobahn und Bundesstraßen bis in den Ortsteil Heppingen.

Hier konnte das verlassene Fahrzeug aufgefunden werden. Die vier Insassen waren zu diesem Zeitpunkt bereits fußläufig flüchtig. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Suchhund zum Einsatz kamen konnten drei jugendliche Tatverdächtige festgenommen werden. Ein vierter Tatverdächtiger ist weiterhin flüchtig. Zwei der Flüchtigen verletzten sich bei der Flucht leicht und wurden nach der Festnahme medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Im weiteren Ermittlungsverlauf stellte sich heraus, dass das genutzte Fahrzeug im polizeilichen Fahndungssystem als gestohlen vorlag sowie auch die beiden am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde entsprechend sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Weitere Ermittlungen zum geschilderten Sachverhalt werden durch die zuständigen Polizeidienststellen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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