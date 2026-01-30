Ursprung der Verfolgungsfahrt war nach derzeitigem Stand das widerrechtliche Aneignen eines Kraftfahrzeugs in Essen. Während der Verfolgungsfahrt verursachte der verantwortliche Kraftfahrzeugführer einen Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt wurde.
Der Fahrzeugführer konnte in der Ortslage Gückingen festgenommen werden. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol und hatte keine gültige Fahrerlaubnis.
Festnahme nach Verfolgungsfahrt und Verkehrsunfall