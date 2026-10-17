Ferienreisekontrolle auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth

Im Zeitraum von 10:00 – 15:30 Uhr wurde unter dem präventiven Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit der auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main stattfindende Reiseverkehr, insbesondere PKW mit Wohnanhänger und Wohnmobile, überwacht. Hauptaugenmerk lag auf möglichen Überladungen, technischen Mängeln oder fehlenden Ladungssicherungen.

Erfreulicherweise konnten lediglich bei einem Wohnmobil technische Mängel festgestellt werden.

Im Gesamtergebnis wurden vier Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Überladung und fehlender Ladungssicherung eingeleitet.

Bei zehn Fahrzeugen konnte eine geringe Überladung festgestellt werden. Nach dem Ablasen von Wasser konnte die Weiterfahrt gestattet werden.

Der übrige Ferienreiseverkehr konnte seine Fahrt fortsetzen.

Die kontrollierten Fahrzeugführerinen und Fahrzeugführer zeigten sich vornehmlich einsichtig und begaben sich gut vorbereitet in ihren Urlaub.



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Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602/93270





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