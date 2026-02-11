Fastnacht im Herzen - Sicherheit im Blick Gemeinsam feiern-sicher und respektvoll

Ziel ist es, gemeinsam mit der Stadt Koblenz, den Ordnungsbehörden,
Rettungsdiensten, der Feuerwehr, dem Veranstalter und weiteren
Partnern für einen sicheren Ablauf der Veranstaltungen zu sorgen.
Die Straßenfastnacht ist ein Fest für alle Bürgerinnen und Bürger -
für Familien, Freundesgruppen, Vereine und Gäste aus der Region. Die
Polizei Koblenz lädt alle Menschen ein, die närrischen Tage
friedlich, fröhlich und rücksichtsvoll miteinander zu feiern.
Damit die Fastnacht für alle ein positives Erlebnis bleibt, hat die
Sicherheit der Feierenden oberste Priorität. Die Polizei wird -
insbesondere an den erwarteten Besucher-Schwerpunkten - sichtbar
präsent sein und bei Bedarf schnell eingreifen. Gleichzeitig
appellieren die Verantwortlichen an die Eigenverantwortung aller
Teilnehmenden: Wer aufeinander achtet, leistet einen wichtigen
Beitrag zu einer gelungenen Straßenfastnacht.
Die Polizei Koblenz macht dennoch deutlich: Fastnacht ist kein
rechtsfreier Raum. Erkannte Störungen, aggressives Verhalten, Gewalt,
Belästigungen oder Sachbeschädigungen werden konsequent und
frühzeitig unterbunden. Verstöße - insbesondere gegen das Gewalt- und
Waffenrecht sowie bei gefährdendem Verhalten - werden von den
Sicherheitsbehörden entschlossen verfolgt.
Hinweise für ein sicheres Miteinander
- Feiern Sie respektvoll und achten Sie auf andere - insbesondere auf
Kinder und Jugendliche.
- Bleiben Sie friedlich: Konflikte lassen sich vermeiden, wenn
Rücksicht und Gelassenheit Vorrang haben.
- Wer Hilfe braucht oder eine gefährliche Situation beobachtet,
wendet sich bitte an Einsatzkräfte vor Ort oder wählt den Notruf 110.
Für Menschen, die kurzfristig Hilfe benötigen, steht auch in diesem
Jahr wieder die "Bunte Anlaufstelle" bereit. Am Rosenmontag wird sie
zwischen 12 und 20 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte, An der
Liebfrauenkirche 20, mitten in der Koblenzer Altstadt geöffnet sein.
Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt, Sanitätsdienst und Jugendamt
stehen bereit, um in einem geschützten Raum in unterschiedlichsten
Situationen zu helfen.
Gerade in Menschenmengen geraten Kinder gelegentlich aus dem
Sichtbereich der Eltern, weshalb Polizei sowie die Ordnungsbehörden
dazu raten, Kinder mit Zetteln auszustatten, aus denen der Name sowie
die Erreichbarkeit der Eltern hervorgeht.
Die Polizei und Stadt Koblenz wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern
sowie Gästen der Stadt eine fröhliche und sichere Straßenfastnacht.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Fastnacht im Herzen - Sicherheit im Blick Gemeinsam feiern-sicher und respektvoll
Lesezeit 2 Minuten