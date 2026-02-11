Fastnacht im Herzen - Sicherheit im Blick Gemeinsam feiern-sicher und respektvoll



Ziel ist es, gemeinsam mit der Stadt Koblenz, den Ordnungsbehörden,

Rettungsdiensten, der Feuerwehr, dem Veranstalter und weiteren

Partnern für einen sicheren Ablauf der Veranstaltungen zu sorgen.



Die Straßenfastnacht ist ein Fest für alle Bürgerinnen und Bürger -

für Familien, Freundesgruppen, Vereine und Gäste aus der Region. Die

Polizei Koblenz lädt alle Menschen ein, die närrischen Tage

friedlich, fröhlich und rücksichtsvoll miteinander zu feiern.



Damit die Fastnacht für alle ein positives Erlebnis bleibt, hat die

Sicherheit der Feierenden oberste Priorität. Die Polizei wird -

insbesondere an den erwarteten Besucher-Schwerpunkten - sichtbar

präsent sein und bei Bedarf schnell eingreifen. Gleichzeitig

appellieren die Verantwortlichen an die Eigenverantwortung aller

Teilnehmenden: Wer aufeinander achtet, leistet einen wichtigen

Beitrag zu einer gelungenen Straßenfastnacht.



Die Polizei Koblenz macht dennoch deutlich: Fastnacht ist kein

rechtsfreier Raum. Erkannte Störungen, aggressives Verhalten, Gewalt,

Belästigungen oder Sachbeschädigungen werden konsequent und

frühzeitig unterbunden. Verstöße - insbesondere gegen das Gewalt- und

Waffenrecht sowie bei gefährdendem Verhalten - werden von den

Sicherheitsbehörden entschlossen verfolgt.



Hinweise für ein sicheres Miteinander

- Feiern Sie respektvoll und achten Sie auf andere - insbesondere auf

Kinder und Jugendliche.

- Bleiben Sie friedlich: Konflikte lassen sich vermeiden, wenn

Rücksicht und Gelassenheit Vorrang haben.

- Wer Hilfe braucht oder eine gefährliche Situation beobachtet,

wendet sich bitte an Einsatzkräfte vor Ort oder wählt den Notruf 110.



Für Menschen, die kurzfristig Hilfe benötigen, steht auch in diesem

Jahr wieder die "Bunte Anlaufstelle" bereit. Am Rosenmontag wird sie

zwischen 12 und 20 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte, An der

Liebfrauenkirche 20, mitten in der Koblenzer Altstadt geöffnet sein.

Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt, Sanitätsdienst und Jugendamt

stehen bereit, um in einem geschützten Raum in unterschiedlichsten

Situationen zu helfen.

Gerade in Menschenmengen geraten Kinder gelegentlich aus dem

Sichtbereich der Eltern, weshalb Polizei sowie die Ordnungsbehörden

dazu raten, Kinder mit Zetteln auszustatten, aus denen der Name sowie

die Erreichbarkeit der Eltern hervorgeht.

Die Polizei und Stadt Koblenz wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern

sowie Gästen der Stadt eine fröhliche und sichere Straßenfastnacht.



