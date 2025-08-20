Der Falschfahrer wurde vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte durch einen LKW-Fahrer kurz vor der Abfahrt Ellern gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert.
Zeugen des Vorfalls, vor allem aber gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Telefon: 0261-103-0
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Falschfahrer B50 - Streckenabschnitt AS Ellern / Auffahrt BAB 61
Der Falschfahrer wurde vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte durch einen LKW-Fahrer kurz vor der Abfahrt Ellern gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert.