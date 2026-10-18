Koblenz
Falschfahrer auf der Bundesautobahn 48
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Freitag, den 17.10.206 gegen 22:03 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach zu einer Verkehrsstraftat.

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Kurz vor dem Parkplatz "Auf der Zeg" wurde ein Falschfahrer gemeldet. Bei dem Falschfahrer soll es sich um einen dunkelblauen Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment MY (Landkreis Mayen) handeln. Laut Zeugenaussagen hat der Kleinwagen kurz vor dem Parkplatz "Auf der Zeg" auf der Autobahn gewendet und fuhr anschließend entgegen der Richtungsfahrbahn Autobahndreieck Dernbach in Richtung Koblenz. Dabei gefährdete der Falschfahrer bislang ein bekanntes Fahrzeug. Ob weitere Fahrzeuge durch den Vorfall gefährdet wurden ist bislang unklar.

Die Polizei bittet insbesondere unbekannte Autofahrer, sich als Zeugen oder Geschädigte zu melden. Auch weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
An der Autobahnmeisterei 6
56412 Heiligenroth

Telefon: 02602 - 93270


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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