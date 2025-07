Falschfahrer auf der BAB 3 Zeugen gesucht

Das Fahrzeug (schwarzer VW Passat) soll mit hoher Geschwindigkeit auf der Richtungsfahrbahn Köln in Richtung Frankfurt unterwegs sein. Nach einer Fahrt von ca. 10 Kilometer kam es kurz vor der Anschlussstelle Dierdorf zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrer dieses Fahrzeuges konnte zwar einen Frontalzusammenstoß durch reaktionsschnelles Ausweichen vermeiden. Jedoch stießen die Fahrzeuge bedingt durch ein Schlingern des ausweichenden PKW mit den linken Fahrzeugseiten zusammen.

Beide Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Unfallverursacher stand zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles unter deutlichem Alkoholeinfluss. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Durch den Verkehrsunfall musste die BAB 3 in Richtung Köln für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr zumindest über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Es entstand ein ca. 8 Kilometer langer Rückstau, welcher sich erst gegen 21.50 Uhr auflöste.

Zu diesem Verkehrsunfall, insbesondere über die Fahrweise des Falschfahrers vor dem Unfall, werden Zeugen gesucht. Sollte jemand Hinweise dazu geben können, wird um Mitteilung an die PAST Montabaur unter der Telefonnummer 02602/93270 gebeten



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur

02602 / 93270





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell