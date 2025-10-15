Falschfahrer auf der A573 in Richtung AS Bad Neuenahr - Zeugen gesucht



Ein grauer Kleinwagen mit BN-Kennzeichen soll dabei entgegen der Fahrtrichtung gefahren sein. Ein Verkehrsteilnehmer konnte nur aufgrund einer guten Reaktion ein Frontalzusammenstoß mit dem Pkw verhindern.

Das Fahrzeug konnte durch Kräfte der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Polizeiautobahnstation Mendig nicht mehr angetroffen werden.



Die Polizei bittet nun Zeugen, die durch das Fahren des Falschfahrers gefährdet wurden oder Angaben zu dem Kennzeichen bzw. Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 02652/97950 oder per Mail unter pastmendig@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell