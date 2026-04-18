Falsche Bankmitarbeiter tricksen Kontoinhaber aus: Schaden durch Telefonbetrug

Die Täter erbeuteten insgesamt eine fünfstellige Geldsumme durch eine Kombination aus technischer Manipulation und geschickter Gesprächsführung.



Der Geschädigte erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Volksbank Koblenz. Besonders tückisch: Im Display des Telefons erschien die tatsächliche Telefonnummer der Bank. Der Anrufer spiegelte vor, dass aktuell unberechtigte Abbuchungen vom Konto des Betroffenen stattfinden würden. Um dies zu stoppen, müsse er umgehend einen "Schutzauftrag" über seine Secure-Banking-App bestätigen.

In dem Glauben, den Schaden abzuwenden, autorisierte der Mann die Vorgänge. Tatsächlich gab er damit jedoch zwei Überweisungen in fünfstelliger Höhe auf fremde Zielkonten frei.



Die Polizei warnt eindringlich:



-Banken fordern niemals am Telefon dazu auf, Transaktionen,

TANs oder Freigaben in einer App zu bestätigen.



-Lassen Sie sich nicht von der im Display angezeigten Nummer

täuschen! Diese kann durch technische Hilfsmittel (Spoofing) beliebig

verändert werden.



-Beenden Sie solche Telefonate sofort und rufen Sie Ihre Bank

unter der Ihnen bekannten, offiziellen Nummer selbst zurück.



-Geben Sie niemals persönliche Zugangsdaten oder App-Bestätigungen

auf Anweisung Dritter frei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

PHK Floeth



Telefon: 02622-94020



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Quelle zur Veröffentlichung frei.





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