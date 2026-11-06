Andernach
Fahrzeugrennen auf der B9 mit hochmotorisierten Kraftfahrzeugen

Symbolbild

dpa

Am 06.11.2026 gegen 16:10 Uhr wurden zwei hochmotorisierte Kraftfahrzeuge auf der B9 auf Höhe des Parkplatzes Namedy in Fahrtrichtung Koblenz gemeldet, die ein Kraftfahrzeugrennen fahren würden.



Die sofort entsandte Streife der Polizeiinspektion Andernach konnte die Kraftfahrzeuge antreffen und die Fahrer kontrollieren.

Den beiden 25 und 28 Jahre alten Fahrern, aus dem Kreis Neuwied kommend, wurde der Tatvorwurf des illegalen Kraftfahrzeugrennens gemacht. Entsprechende Maßnahmen wurden durch die Polizei getroffen.

Zeugen die sich zu diesem Zeitpunkt auf der B9 befanden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
PHK´in Behrendt

Telefon: 02632-921-0
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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